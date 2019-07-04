ЦИК отменил регистрацию восьми кандидатов в нардепы

Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЦИК отменил регистрацию кандидатов в соответствии с их заявлений об отказе от баллотирования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию восьми кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбирком.

Как сообщается, ЦИК отменил регистрацию кандидатов в соответствии с их заявлений об отказе от баллотирования.

Таким образом, отменена регистрация Гудзенко Виталия Михайловича и Гудзенко Виталия Александровича в округе №92 в Киевской области; Василия Горбаля в округе №93 в Киевской области; Александра Таможнегго - в округе №96 в Киевской области; Валерия Андрикевич, Дмитрия Анциферова, Виталия Баранского, Игоря Баранского - в ОИО №133 в Одесской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Раду. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, Центризбирком будет оспаривать данное решение.

Кроме того, 3 июля Центризбирком отменила регистрацию Андрея Клюева, бывшего главы Администрации президента времен Виктора Януковича кандидатом на выборах в Верховную раду. Также ЦИК единогласно отменил регистрацию кандидата Анатолия Шария, выдвиженца "Партии Шария".