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ЦИК отменил регистрацию восьми кандидатов в нардепы

Новости » Выборы 2019    04.07.2019 - 20:31
ЦИК отменил регистрацию восьми кандидатов в нардепы
Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЦИК отменил регистрацию кандидатов в соответствии с их заявлений об отказе от баллотирования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию восьми кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбирком. 

Как сообщается, ЦИК отменил регистрацию кандидатов в соответствии с их заявлений об отказе от баллотирования.

Таким образом, отменена регистрация Гудзенко Виталия Михайловича и Гудзенко Виталия Александровича в округе №92 в Киевской области; Василия Горбаля в округе №93 в Киевской области; Александра Таможнегго - в округе №96 в Киевской области; Валерия Андрикевич, Дмитрия Анциферова, Виталия Баранского, Игоря Баранского - в ОИО №133 в Одесской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Раду. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, Центризбирком будет оспаривать данное решение.

Кроме того,  3 июля Центризбирком отменила регистрацию Андрея Клюева, бывшего главы Администрации президента времен Виктора Януковича кандидатом на выборах в Верховную раду. Также ЦИК единогласно отменил регистрацию кандидата Анатолия Шария, выдвиженца "Партии Шария".

ЦИК обязали провести повторную жеребьевку партий Кандидаты могут добровольно сняться с выборов до 8 июля, - ЦИК
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