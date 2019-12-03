ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Слуга народа" исключила Иванисова из состава фракции

Новости » Политика     03.12.2019 - 10:35
"Слуга народа" исключила Иванисова из состава фракции
Фото: Роман Иванисов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

Об этом объявил глава парламента Дмитрий Разумков

Парламентская фракция "Слуга народа" исключила народного депутата Романа Иванисова из состава фракции. Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение фракция приняла в ходе заседания 2 декабря.

"Сообщаю, что депутатская фракция политической партии "Слуга народа" в своем заседании 2 декабря приняла решение исключить из состава депутатской фракции народного депутата Иванисова Романа Валерьевича. Глава фракции Давид Арахамия", - зачитал спикер парламента.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной.

Как писало РБК-Украина ранее, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что судимость Руслана Иванисова по обвинению в изнасиловании погашена. Однако Иванисов действительно отбывал наказание за изнасилование.

Добавим, Иванисова исключили из фракции "Слуга народа". Так, глава фракции Давид Арахамия заявил, что Иванисова смогут забрать назад во фракцию, если он докажет, что не причастен к преступлению.

Полякова и Скороход исключили из фракции "Слуга народа" В "Слуге народа" выбрали замену Яременко на посту главы комитета внешней политики
Новости Украины Верховная РадаСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь