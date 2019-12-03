"Слуга народа" исключила Иванисова из состава фракции

Фото: Роман Иванисов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

Об этом объявил глава парламента Дмитрий Разумков

Парламентская фракция "Слуга народа" исключила народного депутата Романа Иванисова из состава фракции. Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение фракция приняла в ходе заседания 2 декабря.

"Сообщаю, что депутатская фракция политической партии "Слуга народа" в своем заседании 2 декабря приняла решение исключить из состава депутатской фракции народного депутата Иванисова Романа Валерьевича. Глава фракции Давид Арахамия", - зачитал спикер парламента.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной.

Как писало РБК-Украина ранее, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что судимость Руслана Иванисова по обвинению в изнасиловании погашена. Однако Иванисов действительно отбывал наказание за изнасилование.

Добавим, Иванисова исключили из фракции "Слуга народа". Так, глава фракции Давид Арахамия заявил, что Иванисова смогут забрать назад во фракцию, если он докажет, что не причастен к преступлению.