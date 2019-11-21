Арахамия назвал условие возвращения нардепа Иванисова во фракцию "Слуга народа"

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Иванисова вернут, если он докажет, что не причастен к преступлению

Народного депутата Романа Иванисова смогут забрать обратно во фракцию, если он докажет, что не причастен к преступлению. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Арахамия отметил, что Иванисов сам выходит из фракции.

"Мы решили с ним, что он сам выходит из фракции. Если он опровергнет и вся страна поймет, что это был фейк, то мы его заберем обратно. Если нет - то пусть идет", - заявил Арахамия.

По его словам, в уставе фракции будет изменено положение об исключении депутатов.

"Регламентом действительно не предусмотрено. (Временном приостановлении членства во фракции, - ред.). Но есть еще не утвержденные положения о фракции, которое мы на следующей неделе хотели бы утверждать. Это фактически будет исключение, а затем включение по заявлению. Так оказалось, когда мы исключали Полякова и госпожу Скороход, мы дали нашим юристам задание разработать такое положение", - заявил Арахамия.

Добавим, предприниматель Роман Иванисов был избран депутатом Верховной рады как кандидат-мажоритарщик от партии "Слуга народа". Он победил в округе № 153 Ровенской области. Входит в состав комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Роман Иванисов действительно отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней.

В то же время в Генпрокуратуре сообщили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании у нардепа от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова является неподтвержденной.