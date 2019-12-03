"Слуга народу" виключила Іванісова зі складу фракції

Фото: Роман Іванісов (facebook.com/sluganarodu.ivanisov)

Про це оголосив глава парламенту Дмитро Разумков

Парламентська фракція "Слуга народу" виключила народного депутата Романа Іванісова зі складу фракції. Про це повідомив глава Верховної ради Дмитро Разумков у ході засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення фракція прийняла у ході засідання 2 грудня.

"Повідомляю, що депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" у своєму засіданні 2 грудня прийняла рішення виключити із складу депутатської фракції народного депутата Іванісова Романа Валерійовича. Глава фракції Давид Арахамія", - зачитав спікер парламенту.

Нагадаємо, у Генеральній прокуратурі України заявили, що інформація про погашену судимість за звинуваченням у зґвалтуванні в народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Іванісова є непідтвердженою.

Як писало РБК-Україна раніше, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що судимість Руслана Іванісова за звинуваченням у зґвалтуванні погашена. Однак Іванісов дійсно відбував покарання за зґвалтування.

Додамо, Іванісова виключили із фракції "Слуга народу". Так, глава фракції Давид Арахамія заявив, що Іванісова зможуть забрати назад у фракцію, якщо він доведе, що непричетний до злочину.