"Слуга народа" готовит альтернативу коалиционному соглашению

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Вместо коалиционного соглашения депутаты подпишут другой документ

На первом заседании Верховной рады нового созыва депутаты от "Слуги народа" подпишут документ, который станет альтернативой коалиционному соглашению. Об этом заявил народный депутат от СН Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, партия "Слуга народа" была готова обсуждать возможные форматы правящей коалиции в парламенте нового созыва.

"Мы ждали предложения и не дождались. А почему мы должны предлагать? Сейчас эта дискуссия уже не актуальна, учитывая, что через полчаса будет первое заседание нашей фракции. Нет никакой коалиции. Уже поздно", - заявил Корниенко.

Он также отметил, что ожидается документ на замену коалиционного соглашения.

"Я не знаю, как его правильно назвать. Это будет план нашей фракции или программа нашей фракции. Потому что это, к сожалению, не урегулировано. Ведь мы не имеем права коалиции как монобольшинство, но дальше не урегулировано, как заменяются какие названия. Надо нам принимать коалиционное соглашение? Я думаю, что будет какой-то документ, в котором будут выписаны все эти приоритеты", - добавил депутат.

Напомним, ранее депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что коалицию в Верховной раде могу составить политические партии "Голос", "Слуга народа" и "Батькивщина".

До этого лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков утверждал, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа.