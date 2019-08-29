ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Слуга народа" готовит альтернативу коалиционному соглашению

Новости » Политика    29.08.2019 - 12:20
"Слуга народа" готовит альтернативу коалиционному соглашению
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Вместо коалиционного соглашения депутаты подпишут другой документ

На первом заседании Верховной рады нового созыва депутаты от "Слуги народа" подпишут документ, который станет альтернативой коалиционному соглашению. Об этом заявил народный депутат от СН Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, партия "Слуга народа" была готова обсуждать возможные форматы правящей коалиции в парламенте нового созыва.

"Мы ждали предложения и не дождались. А почему мы должны предлагать? Сейчас эта дискуссия уже не актуальна, учитывая, что через полчаса будет первое заседание нашей фракции. Нет никакой коалиции. Уже поздно", - заявил Корниенко.

Он также отметил, что ожидается документ на замену коалиционного соглашения.

"Я не знаю, как его правильно назвать. Это будет план нашей фракции или программа нашей фракции. Потому что это, к сожалению, не урегулировано. Ведь мы не имеем права коалиции как монобольшинство, но дальше не урегулировано, как заменяются какие названия. Надо нам принимать коалиционное соглашение? Я думаю, что будет какой-то документ, в котором будут выписаны все эти приоритеты", - добавил депутат.

Напомним, ранее депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что коалицию в Верховной раде могу составить политические партии "Голос", "Слуга народа" и "Батькивщина".

До этого лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков утверждал, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа.

В Раду внесли проект об увольнении правительства
Новости Украины КоалицияВерховная РадаСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь