"Слуга народу" має всі права коаліції в Раді, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

"Слуга народу" налічує 254 нардепів у Верховній раді

На засіданні Верховної ради 29 серпня оголосили про те, що фракція партії "Слуга народу" має всі права правлячої коаліції. Відповідну заяву зробив голова тимчасової президії Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відповідно до ст. 83 Конституції України депутатська фракція в Раді, до складу якої входить більшість депутатів від складу ВР, має права коаліції депутатських фракцій.

"Оголошую, що зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує 254 народних депутатів, які склали більшість нардепів від кількісного складу Верховної Ради. І відповідно до Конституції України має права коаліції", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше депутат від СН Олександр Корнієнко розповів про те, що фракція готує альтернативу коаліційній угоді.

"Я не знаю, як її правильно назвати. Це буде план нашої фракції або програма нашої фракції. Тому що це, на жаль, не врегульовано", - зазначив він.

Відзначимо, раніше з'явився список парламентських комітетів і його учасників. Крім того, в розпорядженні РБК-Україна опинилася постанова про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР 9 скликання.

