"Слуга народа" идет на местные выборы, а против Лукашенко ввели санкции: новости за 31 августа

Коллаж РБК-Украина

Партия "Слуга народа" объявила, что идет на местные выборы, страны Балтии ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси, в Офисе президента отреагировали на заявление Витольда Фокина об амнистии боевикам. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 31 августа, - в материале РБК-Украина

Верещук, Филимонов, Кучер: кого "Слуга народа" ведет на местные выборы

В понедельник, 31 августа, в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа". Партия объявила, что идет на местные выборы.

Об этом с трибуны съезда заявил глава СН Александр Корниенко.

Среди заданий, которые стоят перед партией, он назвал продолжение реформ в различных сферах, а также программы "Большое строительство". Были представлены кандидаты от СН в областные центры и города областного подчинения.

У Зеленского отреагировали на заявление Фокина об амнистии боевикам

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Ермак отметил, что позиция Фокина отражает положение первых и вторых минских договоренностей. "Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - заявил он.

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси. Среди них и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом сообщают пресс-службы Министерств иностранных дел стран.

В частности, белорусским чиновникам запрещено въезжать в страны Балтии. При этом в дальнейшем санкционный список может быть расширен.

Они микробы: Зеленский резко высказался о скандальных "слугах народа"

Президент Украины Владимир Зеленский считает "микробами" скандальных членов партии "Слуга народа". Он также уверен, что такие представители политической силы не будут заметны "на пути к успеху".

Об этом он заявил на съезде партии "Слуга народа" в Киеве.

По его словам, в парламентской фракции допускают ошибки, но они признаются и исправляются.

Горсовет Ивано-Франковска обжалует "красную зону" карантина в суде

Городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать и отменить постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны. По его словам, это постановление противоречит интересам города.

Об этом в видеообращении заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он отметил, что иск будут подавать, руководствуясь решением Конституционного суда Украины, который ранее признал, что установление правительством карантинных ограничений противоречит законам Украины, поскольку такое решение должна принимать исключительно Верховная Рада.

Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц осени

В сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Соответствующий прогноз размещен на сайте Гидрометцентра.

"Сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности. В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, происходит переход средней суточной температуры через 15 градусов в сторону понижения, что означает начало осени", - говорится в сообщении.

"Динамо" стартует в Лиге чемпионов матчем против голландского клуба

Киевское "Динамо" начинает борьбу в Лиге чемпионов сезона 2020/21 с третьего квалификационного раунда. По итогам жеребьевки этой стадии, соперником команды Мирчи Луческу стал голландский АЗ.

Также путем жеребьевки (чей шар вытянули первым) был определен хозяев поединка. Киевляне примут соперника дома.