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Горсовет Ивано-Франковска обжалует красную зону карантина в суде

Ивано-Франковск, Понедельник 31 августа 2020 10:39
Горсовет Ивано-Франковска обжалует красную зону карантина в суде
Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Городской совет Ивано-Франковска намерен обжаловать и отменить постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны. По его словам, это постановление противоречит интересам города.

Об этом в видеообращении заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Оперативно о состоянии дел 31.09.20

Оперативно о состоянии дел 31.09.20

Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 30 августа 2020 г.

Он отметил, что иск будут подавать, руководствуясь решением Конституционного суда Украины, который ранее признал, что установление правительством карантинных ограничений противоречит законам Украины, поскольку такое решение должна принимать исключительно Верховная Рада.

"Это дает основания городскому совету Ивано-Франковска обратиться с иском в суд и отменить постановление Кабмина, которым объявлена красная зона. В частности это будет иск в киевский окружной административный суд", - заявил он.

Он отметил, что нужно придерживаться социальных требований, но нельзя "убивать экономику".

По последним данным, в красную зону попала Ивано-Франковская область (города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий р-ны).

Отметим, мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина.

Напомним, в Украине обновлены карантинные зоны, в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попали 10 городов и 11 районов.

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