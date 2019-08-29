ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Слуга народу" готує альтернативу коаліційній угоді

Новини » Політика    29.08.2019 - 12:20
"Слуга народу" готує альтернативу коаліційній угоді
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Замість коаліційної угоди депутати підпишуть інший документ

На першому засіданні Верховної ради нового скликання депутати від "Слуги народу" підпишуть документ, який стане альтернативою коаліційній угоді. Про це заявив народний депутат від СН Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, партія "Слуга народу" була готова обговорювати можливі формати правлячої коаліції в парламенті нового скликання.

"Ми чекали пропозиції і не дочекалися. А чому ми повинні пропонувати? Зараз ця дискусія вже не актуальна, враховуючи, що через півгодини буде перше засідання нашої фракції. Немає ніякої коаліції. Вже пізно", - заявив Корнієнко.

Він також зазначив, що очікується документ на заміну коаліційної угоди.

"Я не знаю, як його правильно назвати. Це буде план нашої фракції або програма нашої фракції. Тому що це, на жаль, не врегульовано. Адже ми не маємо права коаліції як монобільшість, але далі не врегульовано, як замінюються які назви. Треба нам приймати коаліційну угоду? Я думаю, що буде якийсь документ, в якому будуть виписані всі ці пріоритети", - додав депутат.

Нагадаємо, раніше депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що коаліцію у Верховній раді можу скласти політичні партії "Голос", "Слуга народу" і "Батьківщина".

До цього лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков стверджував, що коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Верховної Ради IX скликання 29 серпня.

У Раду внесли проект про звільнення уряду
Новини України КоаліціяВерховна РадаСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся