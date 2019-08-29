"Слуга народу" готує альтернативу коаліційній угоді

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Замість коаліційної угоди депутати підпишуть інший документ

На першому засіданні Верховної ради нового скликання депутати від "Слуги народу" підпишуть документ, який стане альтернативою коаліційній угоді. Про це заявив народний депутат від СН Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, партія "Слуга народу" була готова обговорювати можливі формати правлячої коаліції в парламенті нового скликання.

"Ми чекали пропозиції і не дочекалися. А чому ми повинні пропонувати? Зараз ця дискусія вже не актуальна, враховуючи, що через півгодини буде перше засідання нашої фракції. Немає ніякої коаліції. Вже пізно", - заявив Корнієнко.

Він також зазначив, що очікується документ на заміну коаліційної угоди.

"Я не знаю, як його правильно назвати. Це буде план нашої фракції або програма нашої фракції. Тому що це, на жаль, не врегульовано. Адже ми не маємо права коаліції як монобільшість, але далі не врегульовано, як замінюються які назви. Треба нам приймати коаліційну угоду? Я думаю, що буде якийсь документ, в якому будуть виписані всі ці пріоритети", - додав депутат.

Нагадаємо, раніше депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що коаліцію у Верховній раді можу скласти політичні партії "Голос", "Слуга народу" і "Батьківщина".

До цього лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков стверджував, що коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Верховної Ради IX скликання 29 серпня.