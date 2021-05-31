"Случаются панические атаки": адвокат девушки Протасевича рассказал о ее состоянии

У россиянки Софьи Сапеги , задержанной вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем в Минске, случаются панические атаки, но она с ними справляется. Девушка находится в СИЗО в Минске.

Об этом сообщил адвокат Сапеги Александр ФилановичЮ, передает " Интерфакс-Запад ".

Отметим, следственные органы Беларуси в понедельник не предъявили, как предполагалось, обвинения Софии Сапеге. Следственные действия планируют продолжить завтра.

"С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", - рассказал адвокат.

25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Ее подозревают в совершении "уголовно-наказуемого деяния". Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания - СИЗО КГБ.

Девушку основателя Nexta Романа Протасевича задержали вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет. Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года "преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

28 мая адвокат Софьи Сапеги Александр Филанович наконец посетил подзащитную в СИЗО КГБ. По его словам, девушка выглядела бодрой и здоровой.

Ранее Филанович несколько раз не смог посетить подзащитную в СИЗО. В изоляторе якобы не хватало кабинетов для свиданий адвокатов.