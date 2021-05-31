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"Трапляються панічні атаки": адвокат дівчини Протасевича розповів про її стан

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Білорусь, Понеділок 31 травня 2021 17:03
"Трапляються панічні атаки": адвокат дівчини Протасевича розповів про її стан Фото: адвокат дівчини Протасевича розповів про її стан (instagram / sapega_sofia)
Автор: Андрій Василюк

У росіянки Софії Сапеги, затриманої разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем у Мінську, трапляються панічні атаки, але вона з ними справляється. Дівчина перебуває в СІЗО в Мінську.

Про це повідомив адвокат Сапєги Олександр Філанович, передає "Інтерфакс-Захід".

"З її слів, почувається нормально. Розуміє, де знаходиться. Іноді трапляються панічні атаки, але в цілому вона з ними справляється. Скарг не висловлює", - розповів адвокат.

Зазначимо, слідчі органи Білорусі в понеділок не пред'явили, як передбачалося, звинувачення Софії Сапезі. Слідчі дії планують продовжити завтра.

25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.

Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння". Обрано запобіжний захід - утримання під вартою на термін 2 місяці. Місце утримання - СІЗО КДБ.

Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року "злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

28 травня адвокат Софії Сапеги Олександр Філанович нарешті відвідав підзахисну в СІЗО КДБ. За його словами, дівчина виглядала бадьорою і здоровою.

Раніше Філанович кілька разів не зміг відвідати підзахисну в СІЗО. В ізоляторі нібито не вистачало кабінетів для побачень адвокатів.

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