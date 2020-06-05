Случайная ротация на таможне: в Минфине предложили, как уменьшить контрабанду

Министр финансов Сергей Марченко дал поручение Государственной таможенной службе разработать механизм случайной ротации на таможенных постах. Как отметили в Минфине, это позволит уменьшить случаи контрабанды.

Об этом сообщили в пресс-службе Таможенной службы.

Соответствующее поручение Марченко дал во время коллегии Государственной таможенной службы.

"Министр отметил необходимость усиления работы по противодействию контрабанде и обеспечение выполнения плана поступлений в бюджет от таможни. Кроме того, министр дал ряд поручений, среди которых - разработать механизм ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу. Такая практика должна значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую", - говорится в сообщении.

Отметим, в конце мая в Закарпатской области на границе с Венгрией водители пытались заблокировать работу пропускного пункта в связи с нежеланием декларировать товары, которые они ввозили на территорию Украины.

Позже в Минфине заявили, что это была попытка ввоза контрабанды в Украину.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, можно ли убрать контрабанду полностью.