Випадкова ротація на митниці: в Мінфіні запропонували, як зменшити контрабанду

Міністр фінансів Сергій Марченко дав доручення Державній митній службі розробити механізм випадкової ротації на митних постах. Як відзначили в Мінфіні, це дозволить зменшити випадки контрабанди.

Про це повідомили в прес-службі Митної служби.

Відповідне доручення Марченко дав під час колегії Державної митної служби.

"Міністр наголосив на необхідності посилення роботи з протидії контрабанді та забезпечення виконання плану надходжень до бюджету від митниці. Крім того, міністр дав низку доручень, серед яких - розробити механізм ротації митників на митних постах рандомному принципом. Така практика повинна значно зменшити вплив людського фактору при здійсненні митних процедур і, відповідно, зменшити корупційну складову", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, наприкінці травня в Закарпатській області на кордоні з Угорщиною водії намагалися заблокувати роботу пропускного пункту у зв'язку з небажанням декларувати товари, які вони ввозили на територію України.

Пізніше у Мінфіні заявили, що це була спроба ввезення контрабанди в Україну.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи можна прибрати контрабанду повністю.