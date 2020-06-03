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Зеленский о контрабанде: не знаю, возможно ли ее убрать полностью

Новости » Общество     03.06.2020 - 15:33
Зеленский о контрабанде: не знаю, возможно ли ее убрать полностью
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Эффективно бороться с контрабандой можно при сотрудничестве со смежными странами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективно бороться с контрабандой можно после договоренностей со смежными государствами об обмене информацией. При этом президент не знает, можно ли убрать контрабанду полностью.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вы можете это побороть только одним: вы будете менять, менять. И только после того, как будет оцифрована таможня, и будут двусторонние условия. Не все же страны хотят обмениваться информацией. Сейчас, я думаю, что с Венгрией, …несмотря на непростые геополитические отношения, но мы договоримся об этом. Я в этом уверен. Как только со странами будем договариваться об обмене информацией, когда мы будем знать, что выехало это, значит и приехало это, а не другой продукт. Как только это будет - не будет контрабанды. Ну, полностью ее убрать, я не знаю, возможно ли вообще", - заявил Зеленский.

Напомним, в конце мая водители пытались заблокировать работу пункта пропуска на границе Украины с Венгрией после того, как им было отказано во въезде из-за нежелания декларировать ввозимые товары.

Позже в Министерстве финансов заявили, что это было связано с попыткой ввоза контрабанды на территорию Украины.

Также собщалось, что в конце апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийконтрабандатаможня
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