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Случай заражения новым видом коронавируса выявили в Сингапуре

Автор: Артур Родивилов

В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым вариантом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Новый вид вируса обнаружили у 17-летней студентки.

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Об этом сообщает телеканал CNA со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура.

Девушка вернулась после обучения в Великобритании, указано в сообщении.

По прибытии в Сингапур студентка была изолирована, по данным минздрава, это помогло предотвратить распространение нового варианта коронавируса.

Все родственники заболевшей также были помещены на карантин, у них коронавирус не выявлен.

Напомним, 14 декабря Британия обнаружила новую мутацию COVID-19. При этом маловероятно, что разработанные вакцины могут оказаться бесполезными при заражении этим вариантом.

Кроме того, правительство Британии заявило о намерении ввести новый уровень карантина. Четвертый уровень будет означать фактический локдаун для определенных регионов. Новые правила вступают в силу с 20 декабря и могут быть пересмотрены через десять дней.

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