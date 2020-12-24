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Випадок зараження новим різновидом коронавірусу виявили в Сінгапурі

Автор: Артур Родивилов

В Сінгапурі зафіксували перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу, виявленими у Великобританії. Новий вид вірусу виявили у 17-річної студентки.

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Про це повідомляє телеканал CNA з посиланням на міністерство охорони здоров'я Сінгапуру.

Дівчина повернулася після навчання у великій Британії, зазначено в повідомленні.

Після прибуття в Сінгапур студентка була ізольована, за даними МОЗ, це допомогло запобігти поширенню нового варіанту коронавірусу.

Всі родичі хворої також були поміщені на карантин, у них коронавірус не виявили.

Нагадаємо, 14 грудня Британія виявила нову мутацію COVID-19. При цьому малоймовірно, що розроблені вакцини можуть виявитися марними при зараженні цим варіантом.

Крім того, уряд Британії заявив про намір ввести новий рівень карантину. Четвертий рівень означатиме фактичний локдаун для певних регіонів. Нові правила набирають чинності з 20 грудня і можуть бути переглянуті через десять днів.

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