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Британия выявила новую мутацию COVID-19. Распространяется еще быстрее

Лондон, Понедельник 14 декабря 2020 19:04
Британия выявила новую мутацию COVID-19. Распространяется еще быстрее
Фото: Британия заявила о новой мутации COVID-19 (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Великобритания выявила новую мутацию коронавируса COVID-19. При этом маловероятно, что разработанные вакцины могут оказаться бесполезными при заражении этим вариантом.

Об этом заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, передает Sky News.

По его словам, выявлен новый вариант, который распространяется еще быстрее, что будет способствовать резкому росту в некоторых районах.

"Было обнаружено более тысячи случаев нового варианта преимущественно на юге Англии", - заявил Хэнкок сегодня в Палате общин.

На данный момент новый вариант был обнаружен в 60 районах местного самоуправления.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже заявила, что пока нет доказательств того, что новая мутация COVID-19 из Великобритании серьезно влияет на структуру вируса.

Напомним, ранее ВОЗ сообщила, что глобальная инициатива COVAX получила почти 1 млрд доз вакцины от коронавируса. В рамках этого механизма свои 8 млн доз должна получить Украина.

Также, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.

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