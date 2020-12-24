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Нидерланды потребуют результаты теста на COVID-19 от всех прилетающих в страну

Нидерланды, Четверг 24 декабря 2020 02:29
Нидерланды потребуют результаты теста на COVID-19 от всех прилетающих в страну
Фото: люди в аэропорту (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Все пассажиры, прилетающие в Нидерланды, должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус нового типа. Тест должен быть проведен не ранее чем за три дня до вылета в Нидерланды.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

При этом власти рассматривают расширение данной меры на пассажиров поездов, автобусов и водного транспорта.

Кроме того, путешественникам, прибывающим в Нидерланды, предлагается пройти десятидневный карантин, даже если перед отъездом у них был отрицательный результат теста на COVID-19.

За все время пандемии в мире выявлено более 78 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 1,7 млн - с летальным исходом.

Напомним, 14 декабря Британия обнаружила новую мутацию COVID-19. При этом маловероятно, что разработанные вакцины могут оказаться бесполезными при заражении этим вариантом.

Кроме того, правительство Британии заявило о намерении ввести новый уровень карантина. Четвертый уровень будет означать фактический локдаун для определенных регионов. Новые правила вступают в силу с 20 декабря и могут быть пересмотрены через десять дней.

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