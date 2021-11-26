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На случай войны с Россией. Британия планирует перебросить технику в Германию, - The Times

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 15:43
На случай войны с Россией. Британия планирует перебросить технику в Германию, - The Times Фото: Британия планирует перебросить сотни единиц техники в Германию (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Великобритания перебросит сотни единиц техники на новую базу НАТО в ФРГ в Зеннелагере возле города Падеборн. База передового развертывания НАТО в ФРГ станет одним из трех региональных форпостов для британских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times.

В Германию отправятся сотни единиц техники, включая танки и беспилотники.

"В рамках крупнейшей за последние 20 лет трансформации военной службы армия хочет разместить бригаду в 250 единиц техники ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией", - отмечает газета.

Источники в британской армии сообщили изданию, что "вместо того, чтобы основывать все силы на территории Соединенного Королевства и перебрасывать их через Ла-Манш, они будут размещены ближе к передовой, так что Великобритании не придется сажать их всех на корабле".

По данным источников газеты, такие силы будут включать сотни единиц техники, включая модернизированные танки Challenger 3, бронетранспортеры Boxer, бронемашины Ajax, артиллерию, машины разминирования, беспилотники, топливозаправщики.

Источники подчеркнули, что подобные силы должны быть готовы действовать в любой момент по всей Европе, включая Эстонию и Польшу.

Напомним, Зеленский назвал три сигнала возможной эскалации со стороны РФ.

Кроме того, Зеленский отреагировал на слухи о военном положении.

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