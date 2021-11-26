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На випадок війни з Росією. Британія планує перекинути техніку до Німеччини, - The Times

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 15:43
На випадок війни з Росією. Британія планує перекинути техніку до Німеччини, - The Times Фото: Британія планує перекинути сотні одиниць техніки до Німеччини (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Велика Британія перекине сотні одиниць техніки на нову базу НАТО у ФРН у Зеннелагере біля міста Падеборн. База передового розгортання НАТО у ФРН стане одним із трьох регіональних форпостів для британських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times.

До Німеччини вирушать сотні одиниць техніки, включаючи танки та безпілотники.

"У рамках найбільшої за останні 20 років трансформації військової служби армія хоче розмістити бригаду в 250 одиниць техніки ближче до Східної Європи на випадок війни з Росією", - зазначає газета.

Джерела в британській армії повідомили виданню, що "замість того, щоб базувати всі сили на території Сполученого Королівства і перекидати їх через Ла-Манш, вони будуть розміщені ближче до передової, так що Великій Британії не доведеться садити їх усі на кораблі".

За даними джерел газети, такі сили включатимуть сотні одиниць техніки, включаючи модернізовані танки Challenger 3, бронетранспортери Boxer, бронемашини Ajax, артилерію, машини розмінування, безпілотники, паливозаправники.

Джерела наголосили, що подібні сили мають бути готовими діяти будь-якої миті по всій Європі, включаючи Естонію та Польщу.

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