На випадок "кризової ситуації": проживаючих в Україні ізраїльтян просять заповнити анкету
В Ізраїлі закликають своїх громадян, які проживають на території України - заповнити анкети й вказати особисті дані. Це необхідно для швидкого зв’язку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на консульський відділ Міністерства закордонних справ Ізраїлю.
"У світлі ситуації, що склалася, рекомендуємо ізраїльтянам, які перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена сім'ї індивідуально, включаючи неповнолітніх дітей віком до 18 років", - пишуть у міністерстві.
В анкеті необхідно вказати особисті дані, сімейний статус, а також мобільний телефон та пошту.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів на яких зображені військові сили Російської Федерації.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зі свого боку, пригрозив Росії "високою ціною" у разі ескалації в Україні.
Також сьогодні, 20 січня, у Конгрес США внесли третій законопроект про санкції проти Росії