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На випадок "кризової ситуації": проживаючих в Україні ізраїльтян просять заповнити анкету

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Четвер 20 січня 2022 22:23
На випадок "кризової ситуації": проживаючих в Україні ізраїльтян просять заповнити анкету Фото: проживаючих в Україні ізраїльтян просять заповнити анкету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїлі закликають своїх громадян, які проживають на території України - заповнити анкети й вказати особисті дані. Це необхідно для швидкого зв’язку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на консульський відділ Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

"У світлі ситуації, що склалася, рекомендуємо ізраїльтянам, які перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена сім'ї індивідуально, включаючи неповнолітніх дітей віком до 18 років", - пишуть у міністерстві.

В анкеті необхідно вказати особисті дані, сімейний статус, а також мобільний телефон та пошту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів на яких зображені військові сили Російської Федерації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зі свого боку, пригрозив Росії "високою ціною" у разі ескалації в Україні.

Також сьогодні, 20 січня, у Конгрес США внесли третій законопроект про санкції проти Росії

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