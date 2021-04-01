UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Случаи тромбоза не связаны с применением вакцины AstraZeneca, - Европейский регулятор

Автор: Даша Харченко

Научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.

Об этом говорится на сайте ЕМА.

По словам исполнительного директора ЕМА Емер Кук, регулятор привлек нескольких внешних экспертов различных медицинских специальностей, чтобы попытаться объяснить случаи тромбоза.

"Мы оценили 62 такие случаи с 9,3 миллиона прививок, 44 из них произошли в странах Европейского экономического пространства. Если посмотреть на возрастную категорию, мы обнаружили риск 1 случая на 100 тысяч для людей, моложе 60 лет. Важно сказать, что пока не доказана взаимосвязь между вакцинацией с использованием AstraZeneca и такими случаями", - рассказала Кук.

По ее словам, специалисты пришли к выводу, что сгущение крови и случаи тромбоэмболии не связаны с применением вакцины AstraZeneca. В то же время исследования продолжаются.

"Эксперты по состоянию на сегодня не смогли идентифицировать специальные факторы риска, включая возраст, пол или предварительные медицинские показания, поэтому нам необходима дополнительная информация", - подчеркнула Кук.

В то же время Всемирная организация здравоохранения 31 марта заявила, что продолжает мониторинг безопасности вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca. При этом организация подтвердила ранее озвученное утверждение о преимуществах вакцины AstraZeneca над возможными рисками.

Напомним, 30 марта стало известно, что англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она будет иметь название Vaxzevria вместо "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусВакцина от коронавирусаВакцина
Читайте также
Локдауны не смогут остановить COVID-19. Премьер Венгрии выступил за вакцинацию
Во Франции расширяют карантин на всю страну
Как отличить коронавирус от гриппа и что делать при выявлении симптомов: инструкция
Прогноз погоды