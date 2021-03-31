ВОЗ продолжит изучать безопасность вакцины от AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения 31 марта заявила, что продолжает мониторинг безопасности вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca. При этом организация подтвердила ранее озвученное утверждение о преимуществах вакцины AstraZeneca над возможными рисками .

Председатель Стратегической консультативной группы ВОЗ по вопросам иммунизации (SAGE) Алехандро Кравіото сказал на брифинге, что эксперты довольны использованием вакцины, поскольку много стран, которые ее используют, не сообщают проблемах.

Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Позже страны объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Решение было принято после заключения регулятора ЕС относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными рисками.

30 марта стало известно, что англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она будет иметь название Vaxzevria вместо "Вакцина COVID-19 AstraZeneca". Отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата. При этом маркировка и упаковка вакцины могут отличаться.