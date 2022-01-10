Зеленский и Тимошенко имеют равные шансы на президентство, - социолог

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко может составить реальную конкуренцию действующему президенту Владимиру Зеленскому и получить шанс на президентство в случае прохождения во второй тур выборов.

"Оказалось, что просто перезагрузка власти и приведение к власти молодых людей (вроде хороших, потому что "простых" и "честных") недостаточно. Оказалось, что тоже нужны профессионалы. А Юлия Тимошенко отвечает этим критериям - по крайней мере, для части респондентов", - подчеркивает социолог.

По его мнению, уголовное преследование Петра Порошенко может подвергнуть сомнению его участие в выборах. Тогда кандидатами в финал президентского забега будут Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. И если последний, как собственно и Петр Порошенко, не имеет никаких шансов победить Владимира Зеленского, то лидер "Батькивщины" сегодня единственная, у кого такие шансы есть.

"Есть спрос и на кого-то "нового", и на кого компетентного. Юлия Тимошенко, как и Петр Порошенко, попадают в категорию политиков с "опытом государственного управления". Когда мы задавали респондентам вопрос, что нужно для ускорения развития Украины, то они как раз и указали на то, что необходимо приведение к власти людей с таким опытом", - считает Грушецкий.