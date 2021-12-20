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Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддерживают в конце 2021 года

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 12:25
Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддерживают в конце 2021 года Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы состоялись в середине декабря 2021 года, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский - 27,6% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - Петр Порошенко-16,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса, третье место делят с почти одинаковой поддержкой (разница в пределах погрешности) Юрий Бойко (9,4%) и Юлия Тимошенко (9,0%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддерживают в конце 2021 года

Кроме первого тура, респондентам моделировалось 5 ситуаций возможного второго тура выборов президента.

Зеленский побеждает во втором туре Порошенко (55,7% против 44,3% среди тех, кто определился с выбором), Бойко (60,2% против 39,8%) и Разумкова (53,2% против 46,8%). В то же время в паре Зеленский-Тимошенко соотношение 51,6% к 48,4%, разница - в пределах погрешности. В паре Порошенко-Тимошенко 45,2% поддержали бы Порошенко, 54,8% - Тимошенко.

Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддерживают в конце 2021 года

Самый высокий антирейтинг среди кандидатов имеют Зеленский (30,7% среди всех респондентов ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за него) и Порошенко (29%).

Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддерживают в конце 2021 года

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 9-17 декабря 2021 года среди 2025 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в начале декабря Владимир Зеленского в первом туре президентских выборов поддержали бы 27,1% определившихся с выбором.

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