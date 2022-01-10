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У разі проходження до другого туру, Тимошенко має шанс на президентство, - соціолог

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 14:48
У разі проходження до другого туру, Тимошенко має шанс на президентство, - соціолог Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко може скласти реальну конкуренцію чинному президенту Володимиру Зеленському та отримати шанс на президентство у разі проходження у другий тур виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Главкому" заступника директора КМІС Антона Грушецького.

"Виявилося, що просто перезавантаження влади й приведення до влади молодих людей (начебто хороших, бо "простих" і "чесних") недостатньо. Виявилося, що також потрібні професіонали. А Юлія Тимошенко відповідає цим критеріям - принаймні, для частини респондентів", - наголошує соціолог.

На його думку, кримінальне переслідування Петра Порошенка може поставити під сумнів його участь виборах. Тоді кандидатами на фінал президентського забігу будуть Юлія Тимошенко та Юрій Бойко. І якщо останній, як власне і Петро Порошенко, не має жодних шансів перемогти Володимира Зеленського, то лідер "Батьківщині" сьогодні єдина, у кого такі шанси є.

"Є попит і на когось "нового", і на когось компетентного. Юлія Тимошенко, як і Петро Порошенко, потрапляють в категорію політиків з "досвідом державного управління". Коли ми ставили респондентам запитання, що потрібно для прискорення розвитку України, то вони якраз і вказали на те, що необхідним є приведення до влади людей з таким досвідом", - вважає Грушецький.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного наприкінці грудня, у другому турі виборів президента чинний голова держави перемагає Петра Порошенка, Юрія Бойка та Дмитра Разумкова. А от у парі "Зеленський - Тимошенко" співвідношення становить 51,6% до 48,4%, тобто різниця - у межах статистичної похибки.

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