В случае признания "ЛДНР". Эстония призвала ввести санкции против РФ

Эстония призвала Европейский союз ввести жесткие санкции против России в случае признание так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Поскольку это станет нарушением международного права и суверенитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.

"Если Россия примет решение о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации", - говорится в сообщении.