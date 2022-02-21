У разі визнання "ЛДНР". Естонія закликала ввести санкції проти РФ
Естонія закликала Європейський союз запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік". Оскільки це стане порушенням міжнародного права і суверенітету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Естонії в Twitter.
"Якщо Росія прийме рішення про визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік", це стане грубим порушенням міжнародного права і суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС повинен негайно ввести суворі санкції. Закликаємо Росію до деескалації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні Ради Безпеки Росії Путіну запропонували визнати так звані "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей.
А парламентер Росії в нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути окупований Донбас на будь-яких умовах.