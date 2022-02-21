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У разі визнання "ЛДНР". Естонія закликала ввести санкції проти РФ

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Таллінн, Понеділок 21 лютого 2022 18:59
У разі визнання "ЛДНР". Естонія закликала ввести санкції проти РФ фото: Естонія закликала ввести санкції проти РФ (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія закликала Європейський союз запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік". Оскільки це стане порушенням міжнародного права і суверенітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Естонії в Twitter.

"Якщо Росія прийме рішення про визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік", це стане грубим порушенням міжнародного права і суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС повинен негайно ввести суворі санкції. Закликаємо Росію до деескалації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Ради Безпеки Росії Путіну запропонували визнати так звані "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей.

А парламентер Росії в нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути окупований Донбас на будь-яких умовах.

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Естонія Російська Федерація ДНР
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