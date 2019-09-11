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В случае нового референдума британцы проголосовали бы против Brexit

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Около 37% британцев проголосовали бы против Brexit

В случае проведения нового референдума по Brexit 37% британцев проголосовали бы против него. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что 37% британцев проголосовали бы против Brexit, а за выход страны из состава ЕС отдали бы свои голоса 34% респондентов. 18% опрошенных не стали бы принимать участие в подобном референдуме.

Таковы результаты интернет-опроса проведенного в Великобритании социологической службой Kantar в период с 5 по 9 сентября 2019 года.

Отметим, что на референдуме по Brexit в июне 2016 года за выход из состава Евросоюза высказались 52% британцев.

Напомним, Палата общин парламента Великобритании отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 15 октября.

Как сообщало РБК-Украина, королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза (Brexit) в случае, если до 31 октября текущего года не будет подписано соглашение с Брюсселем. Теперь премьер Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.

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