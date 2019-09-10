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Парламент Великобритании заблокировал проведение досрочных выборов в октябре

Новости » Политика    10.09.2019 - 06:05
Парламент Великобритании заблокировал проведение досрочных выборов в октябре
Иллюстративное фото (flickr.com UK Parliament)

Джонсон предлагал провести выборы 15 октября

Палата общин парламента Великобритании отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 15 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского парламента.

За проведение выборов проголосовали 293 парламентария, против выступили 46. По британскому законодательству, была необходима поддержка двух третей палаты общин, или же 434 человек.

По словам Джонсона, оппозиция вынуждает его отправиться на важные переговоры без возможности покинуть их.

"Они хотят отложить Brexit, но опять же, не обращаясь к тем, кто голосовал за это", - сказал Джонсон.

Также он сообщил, что правительство будет вести переговоры о сделке. Палата общин временно прекратила работу до 14 октября.

Как известно, Джонсон считает, что Великобритания нуждается в досрочных выборах из-за того, что ему не удалось помешать парламенту проголосовать против выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза (Brexit) в случае, если до 31 октября текущего года не будет подписано соглашение с Брюсселем. Теперь премьер Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.

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