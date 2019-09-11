ru
ua

У разі нового референдуму британці проголосували би проти Brexit

Новини » В світі   

Близько 37% британців проголосували би проти Brexit

У разі проведення нового референдуму щодо Brexit 37% британців проголосували би проти нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що 37% британців проголосували би проти Brexit, а за вихід країни зі складу ЄС віддали б свої голоси 34% респондентів. 18% опитаних не стали б брати участь у подібному референдумі.

Такі результати інтернет-опитування проведеного у Великобританії соціологічною службою Kantar в період з 5 по 9 вересня 2019 року.

Зазначимо, що на референдумі щодо Brexit у червні 2016 року за вихід із складу Євросоюзу висловилися 52% британців.

Нагадаємо, Палата громад парламенту Великобританії відхилила пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення позачергових виборів 15 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, королева Великобританії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни із Європейського союзу (Brexit) у разі, якщо до 31 жовтня поточного року не буде підписано угоду з Брюсселем. Тепер прем'єр Борис Джонсон має попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, зобов'язує уряд відстрочити Brexit.

Курс долара знизився на міжбанку Росія виплатила борг Раді Європи
Читати всі новини