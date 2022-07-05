UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В случае нападения из Беларуси: глава Киевской ОВА рассказал о готовности области к обороне

Фото: Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА (kyivcity.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Угроза повторного наступления со стороны Беларуси на Киевскую область все еще остается. Наши силы в полной боевой готовности, поэтому ситуация контролируемая.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Мы должны быть готовы в любой момент к любому вызову. К счастью, нам удалось выгнать врага из Киевской, Черниговской, Сумской областей, но на этом война не остановилась. Угроза будет теперь всегда", - говорит Кулеба.

При этом он допускает, что угроза нападений может исчезнуть, но после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы.

"Израиль показывает, что в этом нет ничего трагического - на этом жизнь не заканчивается. Просто мы должны быть постоянно готовы на случай угрозы. Наши Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности, выполняют свои задачи. Мы помогаем военным в материально-техническом обеспечении, много делают волонтеры. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше - увидим, мы готовы", - рассказал Кулеба.

Он также отметил, что были учтены все моменты того, как вражеские войска смогли стремительно прорваться в область и заверил, что этого не допустят.

"Мы учли ту ситуацию. Все выводы сделаны. Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно, есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается", - подытожил глава области.

Напомним, недавно в Минобороны ответили, возможно ли повторное наступление россиян на Киев.

Добавим, также в Киевской области власти анонсировали рейды за соблюдением комендантского часа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьКиевская областьВойна России против Украины