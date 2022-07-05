Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности

Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба в интервью РБК-Украина рассказал о том, как область восстанавливается после разрушений, которые нанесли российские оккупанты, а также о том, как готовится на случай новой угрозы из Беларуси.

Российские войска удалось выбить из Киевщины еще в первых числах апреля. Однако с тех пор местные власти все еще продолжают раскрывать реальный масштаб зверств и разрушений, которые в течение месяца совершали оккупанты.

Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка стали для цивилизованного мира воплощением того, каким на самом деле является "русский мир". Десятки тысяч разрушенных зданий, тысячи убитых и замученных – это лишь очень общее описание жестокости и варварства, которое оставили после себя кремлевские боевики.

На то, чтобы полностью очистить область от последствий российского вторжения, понадобится много лет, признает глава ОВА Алексей Кулеба. В интервью РБК-Украина он рассказал о том, как Киевщина возвращается к жизни и о подготовке к очередной потенциальной угрозе, исходящей от Беларуси.

– Каковы масштабы разрушений, которые нанесли оккупанты области? Есть ли подсчеты по количеству уничтоженных и поврежденных зданий?

– Всего у нас повреждено ориентировочно 26 тысяч объектов. Если разделить по категориям, то среди частных жилых домов частично повреждено 12,5 тысяч, полностью уничтожено – примерно 5 тысяч. Среди многоэтажных жилых зданий, частично повреждено 975, полностью разрушено – примерно 170. Трудно сказать точное количество полностью разрушенных домов, поскольку продолжаются экспертизы, и именно после выводов экспертов мы сможем назвать окончательное число.

Среди учреждений общего среднего образования четыре школы – полностью разрушены, 91 школа пострадала частично. Также у нас шесть садиков полностью разрушено, 51 садик разрушен частично. Кроме этого, на сегодня у нас есть информация, что 78 медицинских учреждений частично разрушены, две больницы полностью уничтожены. Это основные цифры, которые нужны для понимания масштабов.

Относительно подсчетов суммы убытков, пока трудно говорить о конкретных цифрах, потому что мы еще не владеем всей документацией. Работа с документами все еще продолжается. А какие-то очень общие цифры не хотелось бы называть, потому что они вряд ли будут соответствовать действительности. Для нас важно дать окончательную информацию, чтобы понимать на что нам рассчитывать в плане финансов в переговорах с иностранными партнерами, с нашим правительством.

– Средства вы планируете привлекать также и у западных партнеров, верно?

– Конечно. На сегодня наше правительство выделило нам 400 миллионов гривен на текущий ремонт и сейчас эта работа уже ведется. Средства уже поступили в область, где-то работы уже выполнены. Мы в постоянном диалоге с министерствами относительно того, какую помощь нам выделят следующим траншем.

С иностранными партнерами у нас идут переговоры. Уже было несколько публичных заявлений. В частности, от британского правительства о том, что Киевская область будет под патронатом Великобритании. У меня была встреча с послом Соединенного Королевства в Украине. Возможно, не столь быстро, но у нас идет хорошая коммуникация по этому вопросу. Уверен, что с помощью наших зарубежных партнеров восстановление будет ускоряться.

Последствия российской оккупации в Бородянке под Киевом (фото: Виталий Носач / РБК Украина)

– Еще есть какие-то страны, которые вызвались помочь, кроме Великобритании?

– Есть много стран, есть много разных организаций, с которыми мы сейчас сотрудничаем и которые нам помогают, в том числе и USAID. Что касается стран, то мы получили помощь из Австрии, они передали нам гуманитарной помощью два пожарных автомобиля.

Есть также постоянная коммуникация с итальянским фондом Cesvi, они несколько раз были в Буче и у них есть желание что-то сделать для этого города. Французы ориентированы на Черниговскую область, но они были и у нас и также хотят нам помогать. Их очень впечатлили Ирпень и Бородянка.

У нас впереди отопительный сезон. И прежде всего мы ведем разговоры о той разрушенной инфраструктуре, которая касается жизнеобеспечения и отопительного сезона. Мы сейчас на этом делаем акцент, потому что такая проблематика у нас есть и в Бородянке, и в Василькове, и в разных городах области.

– То есть в области остаются населенные пункты, где еще не удалось восстановить водо-, электро- и газоснабжение?

– Электроснабжение по магистральным направлениям мы восстановили полностью еще примерно месяц назад. Сейчас идет работа по абонентским сетям. Это уже мелкие сети, которые приходят непосредственно к потребителю. Они еще не восстановлены в полном объеме, но работа выполнена уже более чем на 80%. Я уверен, что до конца лета мы закроем этот вопрос.

Магистрально мы также завершили восстановление и с водоснабжением, и с газоснабжением. У нас есть определенные проблемы с газоснабжением по абонентским сетям, но там также работы идут к завершению. Есть проблема в Бородянке с водопроводом, поскольку он также разрушен.

Бородянка в целом очень сильно пострадала. И сегодня мы на уровне архитекторов и урбанистов рассматриваем разные варианты того, как ее восстанавливать. У местных жителей также есть две альтернативные точки зрения. Окончательное решение о том, какой должна быть Бородянка, будет принимать местная община. Кто-то хочет остаться жить на том же самом месте, но в новых домах. А есть люди, которые категорически против этого.

– Тем людям, у которых полностью разрушено жилье, государство предоставляет или будет предоставлять какое-то альтернативное жилье?

– На сегодня предоставляется временное жилье. Для этого нужно обратиться в орган местного самоуправления – местный совет. Сейчас многих людей размещают в модульных городках, которые нам предоставляет польское правительство. Второй вариант – у нас есть государственные, коммунальные учреждения, так называемые пансионаты и тому подобное – там также размещают людей.

На сегодня правительство еще не приняло нормативного документа, который бы закреплял механизм возмещения людям их убытков в результате российской агрессии. Мы ожидаем, что этот документ будет принят. И тогда уже мы сможем говорить каким образом будет происходить компенсация.

Людей размещают в коммунальных учреждениях или модульных городках (фото: Getty Images)

На уровне Киевской области на прошлой неделе мы вместе с депутатами областного совета приняли две программы. Первая – по восстановлению частных домов. Вторая программа – это по выкупу квартир. Сейчас эти две программы дорабатываются и в течение этого месяца мы уже будем их презентовать.

Деньги, которые заложены в эти программы – это на сегодня областной бюджет вместе с территориальными общинами. Речь идет о небольших средствах, сравнивая с масштабами разрушений. Эти программы рассчитаны для тех людей, у которых самая сложная ситуация, которым нужно как можно быстрее приобрести жилье или построить на месте разрушенного.

–​​​​​​​ Эти модульные дома пригодны для проживания в холодное время, зимой?

– Это временное жилье. Оно так официально и называется. Относительно того, пригодно ли оно для проживания зимой, мне трудно сказать. Это зависит от температурного режима. Но учитывая наши зимы, то, конечно, там будет довольно сложно жить. Там на сегодня нет отопления.

–​​​​​​​ То есть вы все же планируете до зимы решить вопрос с жильем и расселением людей, потерявших жилье?

– Конечно. Для нас это задача номер один. Мы понимаем, что все мы сделать не успеем и не сможем. В стране идет война. Основные ресурсы и силы брошены на фронт. Вопрос восстановления идет параллельно, но приоритет – это победа в войне.

– Есть ли у вас окончательные данные о количестве погибших жителей области в результате российской агрессии?

– 1339 людей – это количество гражданских, которых сегодня официально мы считаем погибшими от российской агрессии. Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть они имели пулевые ранения. Но это число, к сожалению, увеличивается каждую неделю, потому что выявляют новые случаи.

– Насколько жизнь возвращается в те населенные пункты, которые находились в оккупации? Восстанавливают ли там работу предприятия, заведения, магазины, которые уцелели?

– Конечно. В том числе восстанавливают работу соцслужбы, административные учреждения, чьи здания были полностью разрушены. Например, ЦНАП в Бородянке. Если говорить о наиболее известных предприятиях, то в Броварах, например, возобновила производство Coca Cola. В Буче – кондитерская фабрика Delicia.

К сожалению, 44 предприятия по области у нас разрушены полностью – это и большие, и маленькие. Мы общаемся с ними, у нас есть диалог, понимаем, что им тяжело. Как можем – поддерживаем этих предпринимателей. Но кто-то хочет восстанавливаться. Кто-то говорит, что пока не видит, как это сделать, ведь люди брали на бизнес кредиты на большие суммы.

Но в целом жизнь возвращается, люди показывают невероятное желание вернуться домой. В Ирпень, в Бучу очень много людей вернулось. Сегодня (разговор состоялся 3 июля, – ред.) утром я посетил Бучу, был в Андреевской церкви и увидел там большое количество семей, детей. Вместе с органами местного самоуправления и мэрами мы делаем максимум для того, чтобы хоть как-то восстановить для людей тот комфорт, который был до 24 февраля.

У нас из области выехал примерно миллион человек во время активных боевых действий. А всего до полномасштабной войны количество населения в области составляло 2,3 миллиона. То есть остались 1,3 миллиона населения. Но люди активно возвращаются.

Жители Киевской области активно возвращаются домой (фото: Getty Images)

Например, в Ирпень вернулось ориентировочно 40 тысяч человек. В Буче также сообщают о возвращении примерно 10 тысяч жителей. Думаю, что более 200 тысяч человек уже вернулось. Но это не окончательные и не официальные данные. Мы обратились к операторам мобильной связи, чтобы выяснить плотность населения.

Кроме того, к нам также прибывают люди, выехавшие с востока, с Харьковщины, с Черниговщины, с Сумщины, из Краматорска сейчас приезжают. Речь идет примерно о 40 тысячах человек и эта цифра будет увеличиваться.

– Какова ситуация в области с разминированием? Ведь приходилось слышать, что нужно много лет, чтобы очистить территорию области.

– Разминирование населенных пунктов мы почти завершили и будем об этом официально говорить. С чем связана проблема с разминированием? Территория, которая попала под загрязнение минами и другими взрывоопасными предметами, чрезвычайно большая.

В приоритете было разминирование населенных пунктов – их 270 по области. Даже масштаб этой работы был очень большим. Есть Ирпень – 100-тысячный город. Есть маленькие села, где проще провести такие работы.После того, как мы закончим с населенными пунктами, у нас останутся поля. Потому что многие аграрии к нам с этим обращаются, к сожалению, у нас были очень трагические случаи.

Также у нас остаются леса – и это огромная проблема. Вышгородский, Бучанский, Броварской районы – их особенность в том, что там много лесов. И почти все они на сегодня опасны, потому что эта зона была загрязнена минами и другими взрывоопасными предметами. Для того, чтобы разминировать поля, леса, а также огромную Зону отчуждения – на это уйдут годы и очень значительные средства.

– По блокпостам в области: есть ли у вас какой-то диалог с Киевом, чтобы решить вопрос проблемного трафика на въезде в столицу?

– Конечно, у нас есть коммуникация. К тому же ежедневно, без выходных, мы проводим совместные совещания, у нас работает штаб обороны Киева и Киевской области. Все проблемные вопросы, которые у нас есть, мы выносим на обсуждение штаба.

Здесь есть два подхода. Первый – нам действительно нужно сделать максимальный комфорт для наших жителей. А есть вторая сторона – это опасность. Она никуда не исчезла, война продолжается. Есть немало фактов или просто слухов, которые распространяют в СМИ и соцсетях.

Однако угроза есть. И эти мероприятия, которые организованы на въезде в Киев, на сегодня являются необходимыми. Мы не можем полностью открыть город по понятным причинам. К сожалению, мы живем в условиях военного положения и все должны с пониманием к этому относиться. Иначе не будет.

– Возможно, наоборот, готовится увеличение блокпостов по области?

– Это компетенция военных. Могу лишь сказать, что на сегодня все наши Силы обороны приведены в боевую готовность, как и было до этого. Наши военные не расслаблялись. Много блокпостов по области, как и по Киеву, убрали, чтобы было проще передвигаться. Мы оставили такое количество и в тех местах, где это необходимо.

– Есть ли у вас информация об угрозе повторного наступления из Беларуси на Киевскую область?

– Мы должны быть готовы в любой момент к любому вызову. К счастью, нам удалось изгнать врага из Киевской, Черниговской, Сумской областей, но на этом война не остановилась. Угроза будет теперь всегда. Возможно, она исчезнет после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы. Израиль показывает, что в этом нет ничего трагического – на этом жизнь не заканчивается. Просто мы должны быть постоянно готовы на случай угрозы.

Повторюсь: наши Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности, выполняют свои задачи. Мы помогаем военным в материально-техническом обеспечении, много делают волонтеры. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше – увидим, мы готовы.

– Многие люди боятся повторения событий 24 февраля, когда российские войска стремительно прорвались в область. Есть ли риск повторения этого?

– Конечно, мы учли ту ситуацию. Все выводы сделаны. Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно, есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается.