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Повторное наступление на Киев. В Минобороны поставили окончательную точку в вопросе

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 11:06
Повторное наступление на Киев. В Минобороны поставили окончательную точку в вопросе Фото: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины выиграли битву за Киев. Уровень защиты украинской столицы не снижается.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Мы выиграли битву за Киев, это что-то значит. По состоянию на сегодняшний день уровень защиты столицы не снижен. Столица и подступы к столице хорошо укрепляются. У нас есть несколько линий обороны. Никто руки не опустил и оборона усиливается", - заявил он.

По словам спикера Минобороны, в ближайшей перспективе не видно возможности наступления российских войск на Киев.

"Но все равно рано или поздно РФ может повторить такие наступательные действия, - добавил он.

Ранее сообщалось, что угрозы наступления солдат РФ на Киев нет.

Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В регионе укреплены оборонительные линии и усилен личный состав военных.

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