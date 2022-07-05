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В случае нападения из Беларуси: глава Киевской ОВА рассказал о готовности области к обороне

Новина українською →
Киевская область, Вторник 05 июля 2022 08:29
В случае нападения из Беларуси: глава Киевской ОВА рассказал о готовности области к обороне Фото: Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА (kyivcity.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Угроза повторного наступления со стороны Беларуси на Киевскую область все еще остается. Наши силы в полной боевой готовности, поэтому ситуация контролируемая.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Мы должны быть готовы в любой момент к любому вызову. К счастью, нам удалось выгнать врага из Киевской, Черниговской, Сумской областей, но на этом война не остановилась. Угроза будет теперь всегда", - говорит Кулеба.

При этом он допускает, что угроза нападений может исчезнуть, но после того, как в России и Беларуси изменятся политические режимы.

"Израиль показывает, что в этом нет ничего трагического - на этом жизнь не заканчивается. Просто мы должны быть постоянно готовы на случай угрозы. Наши Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности, выполняют свои задачи. Мы помогаем военным в материально-техническом обеспечении, много делают волонтеры. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше - увидим, мы готовы", - рассказал Кулеба.

Он также отметил, что были учтены все моменты того, как вражеские войска смогли стремительно прорваться в область и заверил, что этого не допустят.

"Мы учли ту ситуацию. Все выводы сделаны. Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно, есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается", - подытожил глава области.

Напомним, недавно в Минобороны ответили, возможно ли повторное наступление россиян на Киев.

Добавим, также в Киевской области власти анонсировали рейды за соблюдением комендантского часа.

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Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности