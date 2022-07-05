У разі нападу з Білорусі: голова Київської ОВА розповів про готовність області до оборони

Загроза повторного наступу з боку Білорусі на Київську область все ще залишається. Наші сили у повній бойовій готовності, тож ситуація контрольована.

"Ми маємо бути готовими в будь-який момент до будь-якого виклику. На щастя, нам вдалося вигнати ворога з Київської, Чернігівської, Сумської областей, але на цьому війна не зупинилася. Загроза буде тепер завжди", - каже Кулеба.

При цьому він допускає, що загроза нападів може зникнути, але після того, як у Росії та Білорусі зміняться політичні режими.

"Ізраїль показує, що в цьому немає нічого трагічного - на цьому життя не закінчується. Просто ми маємо бути постійно готові на випадок загрози. Наші Сили оборони в області знаходяться на своїх місцях у повній бойовій готовності, виконують свої завдання. Ми допомагаємо військовим в матеріально-технічному забезпеченні, багато роблять волонтери. Ситуація контрольована на 100%. А далі - побачимо, ми готові", - розповів Кулеба.

Він також зазначив, що були враховані всі моменти того, як ворожі війська змогли стрімко прорватися в область і запевнив, що цього не допустять.

"Ми врахували ту ситуацію. Усі висновки зроблені. Є розуміння, як це тоді відбулося. Відповідно, є розуміння того, яким чином цього не допустити, і все для цього робиться", - підсумував очільник області.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони відповіли, чи можливий повторний наступ росіян на Київ.

Додамо, також у Київській області влада анонсувала рейди за дотриманням комендантської години.

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