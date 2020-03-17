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Минздрав: если будет много больных коронавирусом, коек может не хватить

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 09:57
Минздрав: если будет много больных коронавирусом, коек может не хватить
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко прокомментировал ситуацию в случае массового заражения украинцев

Инфекционных коек в больницах будет недостаточно, в случае массового заражения украинцев коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко заявил, что Минздраву нужно знать, как перепрофилировать другие учреждения здравоохранения в случае массового заражения украинцев коронавирусом.

"В Украине есть около 12 тысяч инфекционных коек в инфекционных больницах. Там общее количество инфекционных боксов 2,5 тыс. В то же время мы понимаем, что, если будет массовое поступление больных с коронавирусной болезнью, этих коек будет недостаточно", - сказал Ляшко.

Напомним, украинским врачам рекомендуют отменить запланированные операции на период карантина в связи с коронавирусом. Министерство здравоохранения готовит соответствующий приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавируса.

Также, до конца этой недели в Украину поступит один миллион быстрых тестов на коронавирус. Как сказал президент Владимир Зеленский, тесты Украина получит уже в эту субботу, 21 марта.

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