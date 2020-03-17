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МОЗ: якщо буде багато хворих коронавірусом, ліжок може не вистачити

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 09:57
МОЗ: якщо буде багато хворих коронавірусом, ліжок може не вистачити
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко прокоментував ситуацію у випадку масового зараження українців

Інфекційних ліжок у лікарнях буде недостатньо, у випадку масового зараження українців коронавірусом. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко заявив, що МОЗ потрібно знати, як перепрофільовувати інші заклади охорони здоров'я у випадку масового зараження українців коронавірусом.

"В Україні є близько 12 тисяч інфекційних ліжок в інфекційних лікарнях. Там загальна кількість інфекційних боксів 2,5 тис. В той же час ми розуміємо, що якщо буде масове надходження хворих з коронавірусною хворобою, цих ліжок буде недостатньо", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, українським лікарям рекомендують скасувати заплановані операції на період карантину у зв'язку із коронавірусом. Міністерство охорони здоров’я готує відповідний наказ, згідно з яким усі медичні заклади мають скасувати планові операції та госпіталізації на період загострення ситуації навколо поширення коронавірусу.

Також, до кінця цього тижня до України надійде один мільйон швидких тестів на коронавірус. Як сказав президент Володимир Зеленський, тести Україна отримає вже у цю суботу, 21 березня.

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