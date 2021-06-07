"Сложная фаза": Чехия исключила скорое урегулирование отношений с Россией

Он напомнил, что недавно Чехия попросила Россию исключить ее из списка недружественных стран, и заключил, что эта мера значительно усложняет возможность нормализации отношений между государствами.

"Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время, - иллюзорное представление", - подчеркнул министр.

Он добавил, что перспективы взаимодействия во внешней политике необходимо рассматривать.

Он намерен обратиться к председателям всех парламентских партий для назначения экспертов по этому вопросу и организации круглых столов для их обсуждения.