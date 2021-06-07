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"Сложная фаза": Чехия исключила скорое урегулирование отношений с Россией

Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что отношения Москвы и Праги находятся в сложной фазе развития. Он исключил их скорое урегулирование.

Об этом сообщает CNN.

Он напомнил, что недавно Чехия попросила Россию исключить ее из списка недружественных стран, и заключил, что эта мера значительно усложняет возможность нормализации отношений между государствами.

"Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время, - иллюзорное представление", - подчеркнул министр.

Он добавил, что перспективы взаимодействия во внешней политике необходимо рассматривать.

Он намерен обратиться к председателям всех парламентских партий для назначения экспертов по этому вопросу и организации круглых столов для их обсуждения.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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