Чехия подготовила запрос к России по компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии подготовили запрос к России, где потребуют компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В диверсии подозреваются сотрудники российской разведки.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, передает Idnes .

Кулганек уточнил, что Прага ждет необходимой информации от ведущих расследование органов, после чего обратится к Москве. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

"Мы работаем над этим (получением компенсации) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект", - сказал министр.