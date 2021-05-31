Чехия подготовила запрос к России по компенсации за взрывы во Врбетице
Власти Чехии подготовили запрос к России, где потребуют компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В диверсии подозреваются сотрудники российской разведки.
Кулганек уточнил, что Прага ждет необходимой информации от ведущих расследование органов, после чего обратится к Москве. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.
"Мы работаем над этим (получением компенсации) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект", - сказал министр.
Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.
Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.
К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.