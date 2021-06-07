"Складна фаза": Чехія виключила швидке врегулювання відносин з Росією

Він нагадав, що нещодавно Чехія попросила Росію виключити її зі списку недружніх країн, і зробив висновок, що цей захід значно ускладнює можливість нормалізації відносин між державами.

"Сподіватися на те, що ми ці відносини будемо вирівнювати найближчим часом, - ілюзорне уявлення", - підкреслив міністр.

Він додав, що перспективи взаємодії у зовнішній політиці необхідно розглядати.

Він має намір звернутися до голів усіх парламентських партій для призначення експертів з цього питання та організації круглих столів для їхнього обговорення.