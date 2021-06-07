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"Складна фаза": Чехія виключила швидке врегулювання відносин з Росією

Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Чехії Якуб Кулганек заявив, що відносини Москви та Праги знаходяться в складній фазі розвитку. Він виключив їхнє швидке врегулювання.

Про це повідомляє CNN.

Він нагадав, що нещодавно Чехія попросила Росію виключити її зі списку недружніх країн, і зробив висновок, що цей захід значно ускладнює можливість нормалізації відносин між державами.

"Сподіватися на те, що ми ці відносини будемо вирівнювати найближчим часом, - ілюзорне уявлення", - підкреслив міністр.

Він додав, що перспективи взаємодії у зовнішній політиці необхідно розглядати.

Він має намір звернутися до голів усіх парламентських партій для призначення експертів з цього питання та організації круглих столів для їхнього обговорення.

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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