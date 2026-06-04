Словенія закрила аеропорт для ізраїльського літака з туристами

Лайнер авіакомпанії Israir Airlines мав приземлитися у столиці Словенії, проте плани екіпажу та пасажирів зруйнували авіадиспетчери. Вони просто відмовили борту в праві на посадку. Пілотам довелося шукати альтернативний варіант у сусідній державі.

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Літак успішно приземлився на злітно-посадковій смузі в Хорватії. Інцидент викликав обурення в авіаційних колах. Директор Israir Урі Сіркіс назвав дії словенців незаконними. За його словами, це є "відвертим порушенням авіаційних угод Європейського Союзу".

Чому небо Словенії закрили для ізраїльтян

Офіційна Любляна пішла на такий крок свідомо - це була форма протесту проти дій ізраїльського уряду. Словенська влада демонструє жорстку незгоду з політичним курсом Єрусалима.

Урі Сіркіс пояснив ситуацію просто:

"Словенська влада відмовляється дозволяти будь-яким ізраїльським авіаперевізникам приземлятися, оскільки вона рішуче політично налаштовані проти лінії ізраїльського уряду".

Міністерство закордонних справ та Управління цивільної авіації Ізраїлю намагалися врегулювати конфлікт у режимі реального часу, але переговори не принесли результатів.

Реакція Ізраїлю: погрози та дипломатичний тиск

Ізраїльські дипломати вже назвали подію "абсолютно неприйнятною". У профільному міністерстві підкреслили, що політичні розбіжності не мають впливати на безпеку польотів та цивільне сполучення.

Міністерка транспорту Мірі Регев виступила з різкою критикою:

"Це політичне рішення, яке безпосередньо впливає на громадян Ізраїлю. Будь-хто, хто намагається бойкотувати нас через авіацію, повинен розуміти, що це матиме наслідки".

Регев додала, що Ізраїль задіє "всі доступні інструменти" для захисту своїх прав. Країна не збирається ігнорувати авіаційну блокаду.

Зараз у Словенії триває період політичної трансформації. В країні формують новий уряд. Попереднє керівництво держави в Ізраїлі вважали ворожим.