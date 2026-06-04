Словения закрыла аэропорт для израильского самолета с туристами

Лайнер авиакомпании Israir Airlines должен был приземлиться в столице Словении, однако планы экипажа и пассажиров разрушили авиадиспетчеры. Они просто отказали борту в праве на посадку. Пилотам пришлось искать альтернативный вариант в соседнем государстве.

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Самолет успешно приземлился на взлетно-посадочной полосе в Хорватии. Инцидент вызвал возмущение в авиационных кругах. Директор Israir Ури Сиркис назвал действия словенцев незаконными. По его словам, это является "откровенным нарушением авиационных соглашений Европейского Союза".

Почему небо Словении закрыли для израильтян

Официальная Любляна пошла на такой шаг сознательно - это была форма протеста против действий израильского правительства. Словенские власти демонстрируют жесткое несогласие с политическим курсом Иерусалима.

Ури Сиркис объяснил ситуацию просто:

"Словенские власти отказываются разрешать любым израильским авиаперевозчикам приземляться, поскольку они решительно политически настроены против линии израильского правительства".

Министерство иностранных дел и Управление гражданской авиации Израиля пытались урегулировать конфликт в режиме реального времени, но переговоры не принесли результатов.

Реакция Израиля: угрозы и дипломатическое давление

Израильские дипломаты уже назвали произошедшее "абсолютно неприемлемым". В профильном министерстве подчеркнули, что политические разногласия не должны влиять на безопасность полетов и гражданское сообщение.

Министр транспорта Мири Регев выступила с резкой критикой:

"Это политическое решение, которое непосредственно влияет на граждан Израиля. Любой, кто пытается бойкотировать нас через авиацию, должен понимать, что это будет иметь последствия".

Регев добавила, что Израиль задействует "все доступные инструменты" для защиты своих прав. Страна не собирается игнорировать авиационную блокаду.

Сейчас в Словении продолжается период политической трансформации. В стране формируют новое правительство. Предыдущее руководство государства в Израиле считали враждебным.