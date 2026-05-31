Ізраїль розриває стосунки з главою ООН: що не сподобалось Єрусалиму
Посол Ізраїлю при ООН Денні Данон пригрозив розірвати всі стосунки його країни з очільником організації Антоніу Гутеррішем та його офісом після того, як ООН внесла до чорного списку бійців ізраїльської армії. Єрусалим вважає це неприйнятним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Денні Данон, ізраїльський посол, повідомив, що офіційно отримав інформацію від офісу генерального секретаря про те, що Ізраїль та його силові структури будуть включені до щорічного звіту про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Він назвав це рішення "відірваним від фактів і реальності".
ХАМАС також включений до відповідного списку країн і груп, звинувачених у використанні сексуального насильства як зброї війни.
Ізраїльський представник засудив це рішення, заперечив звинувачення і звинуватив голову ООН Антоніу Гутерреша у брехні та у тому, що він не вирішив повністю розслідувати заяви проти Ізраїлю.
"Поставити нас і терористів ХАМАС до одного списку - це неприйнятно", - сказав Данон.
Термін Гутерреша на посаді голови ООН закінчиться цього року, і неясно, що означає оголошення Ізраїлю про розрив зв'язків із його офісом, враховуючи вже й так критичний стан їхніх відносин, пише NYT.
Речник ООН Стефан Дюжаррік схарактеризував оголошення Ізраїлю як "символічне" і таке, що навряд чи змінить діяльність ООН. Він заявив, що організація "продовжить співпрацю з ізраїльською місією".
Що передувало заяві Ізраїля
Раніше ми інформували, що ООН внесла Ізраїль, Росію та ХАМАС до переліку країн та організацій, підозрюваних у скоєнні сексуального насильства в зонах конфліктів. В останньому звіті ООН вказані жахливі описи зловживань з боку ізраїльських та російських збройних сил і сил безпеки, а також бойовиків ХАМАС.
