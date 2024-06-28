Словенія виділить Україні мільйони євро на гуманітарну допомогу

Президентка Словенії прибула до Києва з робочим візитом та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Вона оголосила, що її країна надасть Україні додаткові кошти на гуманітарну допомогу.

"Зрештою, я приїхала до пана Зеленського з новиною про те, що уряд Словенії схвалив додаткові 5 млн євро спеціально для сфери гуманітарної допомоги, і я щаслива, що можу передати цю новину йому особисто", - сказала Пірц Мусар.

Лідер також додала, що Словенія надає Україні військову допомогу, проте вона пишається гуманітарною підтримкою, яку забезпечує її країна. Вона розповіла, що була з візитом у Молдові, де проходила тренінгова програма для українських вчителів, яку проводили словенські експерти.