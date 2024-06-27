Словенія може підписати безпекову угоду з Україною у липні, - прем'єр

Україна та Словенія можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки у липні.

Про це заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTVSLO .

Голоб розповів, що у Брюсселі провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, більша частина розмови стосувалася результатів Глобального саміту миру та переговорів про двосторонню безпекову угоду.

Прем'єр Словенії зазначив, що його країна "не може запропонувати того, що можуть більші країни, але може допомогти шукати шлях до миру".

Голоб також розповів, що на цьому етапі перемовини зосереджені переважно на тому, що українська сторона хоче більш конкретних зобов’язань з боку Словенії, зокрема у частині щодо фінансової допомоги на відбудову.

За його словами, зараз Словенія очікує офіційних пропозицій від Києва щодо доповнення проекту угоди.

Як зазначив прем'єр, найбільш імовірно підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною і Словенією відбудеться у липні, і він знову зустрінеться із Зеленським до кінця липня.