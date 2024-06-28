Словения выделит Украине миллионы евро на гуманитарную помощь

Президент Словении прибыла в Киев с рабочим визитом и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Она объявила, что ее страна предоставит Украине дополнительные средства на гуманитарную помощь.

"В конце концов я приехала к господину Зеленскому с новостью о том, что правительство Словении одобрило дополнительные 5 млн евро специально для сферы гуманитарной помощи, и я счастлива, что могу передать эту новость ему лично", - сказала Пирц Мусар.

Лидер также добавила, что Словения оказывает Украине военную помощь, однако она гордится гуманитарной поддержкой, которую обеспечивает ее страна. Она рассказала, что была с визитом в Молдове, где проходила тренинговая программа для украинских учителей, которую проводят словенские эксперты.