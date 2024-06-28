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Словения выделит Украине миллионы евро на гуманитарную помощь

Фото: президент Словении Наташа Пирц Мусар (facebook.com/natasa.pircmusar)
Автор: Наталья Юрченко

Словения выделит Украине финансовую помощь на гуманитарные нужды. Речь идет о сумме в 5 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на президента Словении Наташу Пирц Мусар в интервью RTV.

Президент Словении прибыла в Киев с рабочим визитом и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Она объявила, что ее страна предоставит Украине дополнительные средства на гуманитарную помощь.

"В конце концов я приехала к господину Зеленскому с новостью о том, что правительство Словении одобрило дополнительные 5 млн евро специально для сферы гуманитарной помощи, и я счастлива, что могу передать эту новость ему лично", - сказала Пирц Мусар.

Лидер также добавила, что Словения оказывает Украине военную помощь, однако она гордится гуманитарной поддержкой, которую обеспечивает ее страна. Она рассказала, что была с визитом в Молдове, где проходила тренинговая программа для украинских учителей, которую проводят словенские эксперты.

 

Помощь Словении во время войны

Словения, как и остальные страны ЕС, поддержала Украину в войне с Россией. Страна предоставила украинской армии несколько пакетов военной помощи.

По данным СМИ, Словения может передать Украине десятки единиц ББМ, БМП, зенитных установок и другое вооружение. Также новый пакет помощи может включать партию дронов.

Ранее президент Словении заявляла, что подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Украиной 27 июня, но этого не произошло. Премьер-министр страны предположил, что это может произойти в июле.

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Гуманитарная помощьСловенияПрезидент