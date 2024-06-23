Словенія повідомила, коли підпише з Україною безпекову угоду

Президент зазначила, що 27 червня відвідає Київ, де підпише безпекову угоду з Україною.

"Йдеться про зобов'язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - сказала Пірц Мусар, додавши, що угоду подібна до інших, які вже уклала Україна.

Зазначається, що безпекову угоду розробили міністерства оборони й закордонних справ, і вона не є обов'язковим для виконання міжнародним договором, а лише виражає політичну волю щодо підтримки України. У зв'язку з цим уряд Словенії повинен взяти її до відома, що станеться, ймовірно, наступного тижня.

Нагадаємо, що Україна підписала угоди про гарантії безпеки з понад 15 країнами. Серед них США, Британія, Німеччина, Франція, Данія і т.д. Очікується, що 26 червня ЄС та Україна також підпишуть безпекову угоду.