RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словения сообщила, когда подпишет с Украиной соглашение о безопасности

Фото: президент Словении Наташа Пирц Мусар (facebook.com/natasa.pircmusar)
Автор: Наталья Юрченко

Словения и Украина на следующей неделе подпишут соглашение о гарантиях безопасности. Вероятно, это произойдет в четверг, 27 июня.

Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Slovenija.

Президент отметила, что 27 июня посетит Киев, где подпишет соглашение о безопасности с Украиной.

"Речь идет об обязательстве продолжать помогать Украине столько, сколько будет нужно", - сказала Пирц Мусар, добавив, что соглашение подобно другим, которые уже заключила Украина.

Отмечается, что соглашение безопасности разработали министерства обороны и иностранных дел, и оно не является обязательным для выполнения международным договором, а лишь выражает политическую волю по поддержке Украины. В связи с этим правительство Словении должно принять его к сведению, что произойдет, вероятно, на следующей неделе.

Напомним, что Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с более чем 15 странами. Среди них США, Великобритания, Германия, Франция, Дания и т.д. Ожидается, что 26 июня ЕС и Украина также подпишут соглашение о безопасности.

 

Помощь от Словении

Словения - одна из европейских стран, которая поддерживает Украину в войне с Россией. Любляна предоставила украинской армии несколько пакетов помощи.

Недавно, по данным СМИ, Словения приняла решение передать Украине 26 боевых бронированных машин, три боевых машины пехоты, зенитные установки и другую технику. Также пакет помощи включает партию беспилотников.

Кроме того, Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СловенияГарантии безопасности