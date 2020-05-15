Словения первой в Европе сообщила о конце эпидемии коронавируса в стране

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство ослабило карантин

Правительство Словении объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение было принято после того, как власти подтверждали менее семи новых случаев коронавируса каждый день в течение последних двух недель.

Люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было с начала апреля.

Страна с населением 2 миллиона человек, граничащая с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, на сегодняшний день сообщила о 1464 случаях коронавируса и 103 смертельных случаях. Эпидемию там объявили 12 марта.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекают в конце мая.

Правительство заявило, что иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС при некоторых исключениях, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.

Граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Ранее сообщалось, что правительство Словении в связи с распространением коронавируса ужесточило ограничительные меры в стране.

РБК-Украина писало, что канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что до лета состоится открытие границы с Германией, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса.

Автор: Инна Собора